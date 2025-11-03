Елена Рыбакина с «баранкой» обыграла Игу Швёнтек в матче Итогового чемпионата WTA

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA обыграла шестикратную победительницу турниров «Большого шлема» польку Игу Швёнтек (вторая в рейтинге) со счётом 3:6, 6:1, 6:0.
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Рыбакина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Швёнтек два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
Для Рыбакиной победа над Швёнтек стала второй в рамках группового этапа на Итоговом чемпионате WTA — 2025. Представительница Казахстана сможет выйти в полуфинал с первого места, если сегодня Аманда Анисимова обыграет Мэдисон Киз.
