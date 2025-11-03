Скидки
Елена Рыбакина — Ига Швёнтек, результат матча 3 ноября, счёт 2:1, групповой этап Итогового чемпионата WTA

Елена Рыбакина с «баранкой» обыграла Игу Швёнтек в матче Итогового чемпионата WTA
Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA обыграла шестикратную победительницу турниров «Большого шлема» польку Игу Швёнтек (вторая в рейтинге) со счётом 3:6, 6:1, 6:0.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 17:15 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Рыбакина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Швёнтек два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Для Рыбакиной победа над Швёнтек стала второй в рамках группового этапа на Итоговом чемпионате WTA — 2025. Представительница Казахстана сможет выйти в полуфинал с первого места, если сегодня Аманда Анисимова обыграет Мэдисон Киз.

