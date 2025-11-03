Скидки
Теннис

Рыбакина сравнялась со Свитолиной по количеству побед над топ-2 среди действующих игроков

Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сравнялась с украинкой Элиной Свитолиной по количеству побед над игроками из топ-2 рейтинга, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. На итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Рыбакина обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек со счётом 3:6, 6:1, 6:0.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 17:15 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

После победы над Швёнтек на счету у Рыбакиной 11 побед над игроками из топ-2 рейтинга. Такое же количество побед над лидерами рейтинга в активе у украинки Элины Свитолиной. Это второй показатель среди всех действующих игроков WTA-тура. Лидером является американка Винус Уильямс, которая 29 раз обыгрывала теннисисток из топ-2 рейтинга.

Рыбакина одержала вторую победу в рамках группового раунда Итогового турнира WTA – 2025. Ранее казахстанская теннисистка обыграла американку Аманду Анисимову (6:3, 6:1). В заключительном матче группы она сыграет с ещё одной представительницей США Мэдисон Киз.

