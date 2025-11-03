Рыбакина сравнялась со Свитолиной по количеству побед над топ-2 среди действующих игроков

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сравнялась с украинкой Элиной Свитолиной по количеству побед над игроками из топ-2 рейтинга, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. На итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Рыбакина обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек со счётом 3:6, 6:1, 6:0.
|1
|2
|3
|
|1
|0
|
|6
|6
После победы над Швёнтек на счету у Рыбакиной 11 побед над игроками из топ-2 рейтинга. Такое же количество побед над лидерами рейтинга в активе у украинки Элины Свитолиной. Это второй показатель среди всех действующих игроков WTA-тура. Лидером является американка Винус Уильямс, которая 29 раз обыгрывала теннисисток из топ-2 рейтинга.
Рыбакина одержала вторую победу в рамках группового раунда Итогового турнира WTA – 2025. Ранее казахстанская теннисистка обыграла американку Аманду Анисимову (6:3, 6:1). В заключительном матче группы она сыграет с ещё одной представительницей США Мэдисон Киз.
- 3 ноября 2025
-
19:53
-
19:41
-
19:29
-
19:26
-
19:22
-
19:12
-
18:55
-
18:42
-
18:34
-
18:16
-
17:49
-
17:27
-
16:55
-
16:39
-
16:14
-
15:46
-
15:24
-
15:11
-
14:56
-
13:54
-
12:46
-
11:59
-
11:53
-
11:09
-
10:47
-
10:27
-
10:13
-
10:10
-
09:34
-
09:30
-
09:16
-
00:56
-
00:47
-
00:42
-
00:25