Рыбакина сравнялась со Свитолиной по количеству побед над топ-2 среди действующих игроков

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сравнялась с украинкой Элиной Свитолиной по количеству побед над игроками из топ-2 рейтинга, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. На итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Рыбакина обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек со счётом 3:6, 6:1, 6:0.

После победы над Швёнтек на счету у Рыбакиной 11 побед над игроками из топ-2 рейтинга. Такое же количество побед над лидерами рейтинга в активе у украинки Элины Свитолиной. Это второй показатель среди всех действующих игроков WTA-тура. Лидером является американка Винус Уильямс, которая 29 раз обыгрывала теннисисток из топ-2 рейтинга.

Рыбакина одержала вторую победу в рамках группового раунда Итогового турнира WTA – 2025. Ранее казахстанская теннисистка обыграла американку Аманду Анисимову (6:3, 6:1). В заключительном матче группы она сыграет с ещё одной представительницей США Мэдисон Киз.