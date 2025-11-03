Скидки
Елена Рыбакина прокомментировала победу над Игой Швёнтек на Итоговом чемпионате WTA

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над польской теннисисткой Игой Швёнтек в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA — 2025. Счёт — 3:6, 6:1, 6:0.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 17:15 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Сегодня ты проиграла первый сет, а потом твоя игра изменилась. Расскажи, что ты сделала?
— Всегда очень тяжело играть с ней, потому что она выкладывается на корте с огромной интенсивностью. Мне показалось, что она отлично начала матч, а я немного притормозила. С подачи сразу же получила брейк, так что было сложно. Но во втором сете подтянулась, подача улучшилась, и я действительно рада, что прибавила и играла лучше с каждым розыгрышем. Очень довольна своей игрой и спасибо большое за поддержку.

— Каково ощущать себя последней, кто прошёл квалификацию, а затем обыграл Игу Швёнтек 6-1, 6-0. Немногие так делают с Игой. Насколько ты довольна своим игровым ритмом?
— В последние недели я играю очень хорошо. Рада, что, во-первых, улучшаюсь с каждым матчем, а результат идёт следом. Стараюсь уделять внимание мелочам. Это отличная возможность играть с сильнейшими соперниками. Очень взволнована своим следующим матчем, надеюсь сохранить тот же уровень интенсивности и игры, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

