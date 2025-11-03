Рыбакина — вторая после Швёнтек, кто одержал 40 побед на харде в этом сезоне
Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала вторым игроком, кто одержал 40 побед на харде на уровне WTA в 2025 году. Первой была шестикратная победительница турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек из Польши.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 17:15 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|0
|
|6
|6
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Свою 40-ю победу на харде в сезоне Рыбакина одержала в матче со Швёнтек на Итоговом чемпионате WTA. Елена обыграла Игу со счётом 3:6, 6:1, 6:0. Ранее в рамках группового этапа казахстанская теннисистка оказалась сильнее американки Аманды Анисимовой (6:3, 6:1). Рыбакина сможет выйти в полуфинал с первого места, если сегодня Анисимова обыграет Мэдисон Киз.
