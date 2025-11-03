Рыбакина — вторая после Швёнтек, кто одержал 40 побед на харде в этом сезоне

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала вторым игроком, кто одержал 40 побед на харде на уровне WTA в 2025 году. Первой была шестикратная победительница турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек из Польши.

Свою 40-ю победу на харде в сезоне Рыбакина одержала в матче со Швёнтек на Итоговом чемпионате WTA. Елена обыграла Игу со счётом 3:6, 6:1, 6:0. Ранее в рамках группового этапа казахстанская теннисистка оказалась сильнее американки Аманды Анисимовой (6:3, 6:1). Рыбакина сможет выйти в полуфинал с первого места, если сегодня Анисимова обыграет Мэдисон Киз.