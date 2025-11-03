Рыбакина стала пятой теннисисткой, которой удалось обыграть Швёнтек с «баранкой»

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала пятой теннисисткой, которой удалось одержать победу над полькой Игой Швёнтек, выиграв один из сетов под ноль. Рыбакина была сильнее Швёнтек в матче группового этапа Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), матч завершился со счётом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу Елены.

Теннисистки, которым удалось одержать победу над Игой, выиграв сет под ноль:

Камила Джорджи (Италия) – Australian Open – 2019;

Симона Халеп (Румыния) – «Ролан Гаррос» – 2019;

Арина Соболенко (Беларусь) – «Ролан Гаррос» – 2025;

Эмма Наварро (США) – Пекин (2025).

Рыбакина одержала вторую победу в рамках группового раунда Итогового турнира WTA – 2025. Ранее казахстанская теннисистка обыграла американку Аманду Анисимову (6:3, 6:1). В заключительном матче группы она сыграет с ещё одной представительницей США Мэдисон Киз.