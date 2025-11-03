«Было нелегко». Анисимова рассказала, как справлялась с поражениями в финалах ТБШ

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, как психологически справлялась после поражений в финалах турниров серии «Большого шлема» в сезоне-2025.

«Конечно, это было нелегко. Мне пришлось серьёзно поработать над собой в психологическом плане, пересмотреть всё, сесть и подумать, как я собираюсь восстанавливаться и подходить к следующим турнирам, особенно если снова встречусь с Игой Швёнтек.

Но, думаю, всё пришло довольно естественно. Я особо ни о чём не думала — просто воспринимала каждый турнир как новый день, новый матч. Так я и двигалась дальше», – приводит слова Анисимовой The Guardian.

В сезоне-2025 Анисимова дважды становилась финалисткой турниров серии «Большого шлема». На Уимблдоне она проиграла со счётом 0:6, 0:6 польке Иге Швёнтек, а в финале Открытого чемпионата США уступила первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко (3:6, 6:7 (3:7)).