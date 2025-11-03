Скидки
«Не заслужил там играть». Кафельников — о пропуске Медведевым Итогового чемпионата ATP

«Не заслужил там играть». Кафельников — о пропуске Медведевым Итогового чемпионата ATP
Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался относительно того, что чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев не отобрался на Итоговый чемпионат ATP — 2025.

«Результаты не позволили ему попасть на турнир. Причины? Сам Даниил должен ответить на этот вопрос. Он заработал недостаточно очков и не заслужил там играть. Лично я вообще никак не реагирую на это. Почему меня это должно расстраивать или радовать? Я смотрю на результаты, а они в этом году были соответствующие тому, чтобы не позволить ему выйти. Это данность, которую нужно принять», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Медведев впервые с 2018 года не выступит на Итоговом чемпионате ATP. В 2020-м россиянин стал победителем соревнований.

Синнер вернулся на первую строчку мирового рейтинга ATP, Медведев поднялся на одну позицию
Медведев упустил два матчбола и не вышел в полуфинал. Он потерял шансы попасть на Итоговый
