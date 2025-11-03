Скидки
Швёнтек — первый игрок с 2013 года, трижды проигравший решающий сет с «баранкой» в сезоне

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала первой теннисисткой с 2013 года, которая трижды за сезон проиграла матч с «баранкой» в решающем сете, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В матче группового раунда Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Швёнтек уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (6:3, 1:6, 0:6).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 17:15 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В 2013 году трижды с «баранкой» в решающем сете проигрывала чемпионка US Open – 2015 итальянка Флавия Пеннетта. Ранее, в сезоне-2025, Швёнтек проиграла под ноль решающий сет белоруске Арине Соболенко на «Ролан Гаррос» – 2025 (6:7 (1:7), 6:4, 0:6), а также американке Эмме Наварро на «тысячнике» в Пекине (4:6, 6:4, 0:6).

Поражение от Рыбакиной стало для Швёнтек первым в групповом раунде Итогового турнира WTA – 2025. Ранее она одержала победу над американкой Мэдисон Киз со счётом 6:1, 6:2. В заключительном матче группового раунда полька сыграет с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.

