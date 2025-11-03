Скидки
Теннис Новости

Джованни Мпетчи Перрикар — Виталий Сачко, результат матча 3 ноября 2025, счёт 0:2, 1-й круг турнира АТР-250 в Метце

Мпетчи Перрикар сенсационно проиграл 222-й ракетке мира на старте турнира в Метце
Комментарии

59-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар проиграл в первом круге турнира АТР-250 в Метце (Франция) украинцу Виталию Сачко (222-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (10:12), 3:6.

Метц. 1-й круг
03 ноября 2025, понедельник. 18:45 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
59
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 10 		3
7 12 		6
         
Виталий Сачко
222
Украина
Виталий Сачко
В. Сачко

Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. За время игры Мпетчи Перрикар выполнил 10 подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух, заработанных за матч. Виталий Сачко сделал в игре три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге турнира в Метце Сачко сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Сетка турнира в Метце
Календарь турнира в Метце
