«Может привести к выгоранию». Анисимова — о давлении на юных теннисистов

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, как давление в юном возрасте может повлиять на теннисную карьеру.

«Когда добиваешься успеха в юном возрасте, появляется масса давления, ожиданий, новых ситуаций — всего слишком много для ребёнка, который ещё не сформировался.

Сейчас молодые девушки в туре, на мой взгляд, отлично справляются с этим балансом. Самое важное — это люди, которые рядом, их советы и поддержка.

Но ещё важнее — уметь слушать себя и не говорить «да» на всё подряд. Ощущение, что ты обязан делать определённые вещи, может привести к выгоранию. Думаю, сейчас бы [в некоторых ситуациях] сделала по-другому», – приводит слова Анисимовой The Guardian.