Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Может привести к выгоранию». Анисимова — о давлении на юных теннисистов

«Может привести к выгоранию». Анисимова — о давлении на юных теннисистов
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, как давление в юном возрасте может повлиять на теннисную карьеру.

«Когда добиваешься успеха в юном возрасте, появляется масса давления, ожиданий, новых ситуаций — всего слишком много для ребёнка, который ещё не сформировался.

Сейчас молодые девушки в туре, на мой взгляд, отлично справляются с этим балансом. Самое важное — это люди, которые рядом, их советы и поддержка.

Но ещё важнее — уметь слушать себя и не говорить «да» на всё подряд. Ощущение, что ты обязан делать определённые вещи, может привести к выгоранию. Думаю, сейчас бы [в некоторых ситуациях] сделала по-другому», – приводит слова Анисимовой The Guardian.

Материалы по теме
Рыбакина взяла и 2-й матч на Итоговом! Выдала «баранку» Швёнтек — полуфинал совсем близко
Рыбакина взяла и 2-й матч на Итоговом! Выдала «баранку» Швёнтек — полуфинал совсем близко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android