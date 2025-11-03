Скидки
Стэн Вавринка — Ботик ван де Зандсхулп, результат матча 3 ноября 2025, счет 2:1, 1-й круг турнира АТР-250 в Афинах

Вавринка в трёх партиях обыграл ван де Зандсхулпа в первом круге турнира в Афинах
Комментарии

159-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира АТР-250 в Афинах (Греция), обыграв в стартовом матче представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (80-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Афины. 1-й круг
03 ноября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Стэн Вавринка
159
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 7
6 		6 5 5
         
Ботик ван де Зандсхулп
80
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты. За время матча Вавринка выполнил девять подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать единственный брейк-пойнт. Ботик ван де Зандсхулп сделал в игре 13 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира в Афинах Ботик ван де Зандсхулп сыграет с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.

