Аманда Анисимова одолела Мэдисон Киз в матче Итогового чемпионата WTA — 2025
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA — 2025 обыграла свою соотечественницу Мэдисон Киз (седьмая в рейтинге) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 19:15 МСК
4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
7
Мэдисон Киз
М. Киз
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Анисимова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Киз пять эйсов, 12 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Победа Анисимовой над Киз стала первой для Аманды на Итоговом чемпионате WTA — 2025. Ранее она проиграла Елене Рыбакиной (3:6, 1:6). Казахстанская теннисистка одержала две победы на соревнованиях и возглавила группу Серены Уильямс.
