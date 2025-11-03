Скидки
Аманда Анисимова — Мэдисон Киз, результат матча 3 ноября, счёт 2:1, групповой этап Итогового чемпионата WTA

Аманда Анисимова одолела Мэдисон Киз в матче Итогового чемпионата WTA — 2025
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA — 2025 обыграла свою соотечественницу Мэдисон Киз (седьмая в рейтинге) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 19:15 МСК
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Мэдисон Киз
7
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Анисимова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Киз пять эйсов, 12 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Победа Анисимовой над Киз стала первой для Аманды на Итоговом чемпионате WTA — 2025. Ранее она проиграла Елене Рыбакиной (3:6, 1:6). Казахстанская теннисистка одержала две победы на соревнованиях и возглавила группу Серены Уильямс.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Сетка Итогового чемпионата WTA
