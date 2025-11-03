Скидки
Президент Федерации тенниса Италии заявил, что Джокович сыграет на Итоговом чемпионате ATP

Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации тенниса Италии (FITP) Анджело Бинаги заявил, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович сыграет на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Турине (Италия).

«Нам подтвердили, что Джокович будет в Турине», — приводит слова Бинаги Spazio Tennis.

Джокович в 18-й раз квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP и сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером по этому показателю. Фактически серб принимал участие в турнире 16 раз, пропустив его в 2024 году из-за травмы. Федерер играл на Итоговом турнире ATP 17 раз, не приняв в нём участия лишь в 2020 году.

Итоговый турнир ATP — 2025 пройдёт в итальянском Турине с 9 по 16 ноября. Действующий чемпион соревнований — итальянец Янник Синнер.

