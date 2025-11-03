Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина досрочно вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA с первого места в группе

Рыбакина досрочно вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA с первого места в группе
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина досрочно вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA — 2025 с первого места в группе Серены Уильямс. Об этом стало известно после того, как американка Аманда Анисимова обыграла свою соотечественницу Мэдисон Киз со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Рыбакина на Итоговом чемпионате WTA — 2025 в группе одержала две победы. Сначала она обыграла Анисимову со счётом 6:3, 6:1, а затем представительницу Польши Игу Швёнтек (3:6, 6:1, 6:0).

Вторая полуфиналистка группы определится в матче между Амандой Анисимовой и Игой Швёнтек. Чемпионка Australian Open — 2025 Мэдисон Киз потеряла шансы на выход из группы.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Сетка Итогового чемпионата WTA
Материалы по теме
Аманда Анисимова одолела Мэдисон Киз в матче Итогового чемпионата WTA — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android