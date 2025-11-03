Рыбакина досрочно вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA с первого места в группе

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина досрочно вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA — 2025 с первого места в группе Серены Уильямс. Об этом стало известно после того, как американка Аманда Анисимова обыграла свою соотечественницу Мэдисон Киз со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Рыбакина на Итоговом чемпионате WTA — 2025 в группе одержала две победы. Сначала она обыграла Анисимову со счётом 6:3, 6:1, а затем представительницу Польши Игу Швёнтек (3:6, 6:1, 6:0).

Вторая полуфиналистка группы определится в матче между Амандой Анисимовой и Игой Швёнтек. Чемпионка Australian Open — 2025 Мэдисон Киз потеряла шансы на выход из группы.