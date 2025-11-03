Скидки
Анисимова выиграла 44 из 60 своих матчей в основных сетках турниров WTA в 2025 году

Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова одержала 44 победы в 60 матчах в основных сетках турниров WTA в сезоне-2025, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В матче группового раунда Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Анисимова обыграла Мэдисон Киз (США) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 19:15 МСК
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Мэдисон Киз
7
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Больше побед в первых 60 матчах в основных сетках турниров WTA в 2025 году лишь на счету белоруски Арины Соболенко (50) и польской теннисистки Иги Швёнтек (44).

Анисимова одержала первую победу на Итоговом турнире WTA – 2025. В стартовом матче соревнований она проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 1:6. В заключительном матче группового этапа турнира Аманда сыграет с полькой Игой Швёнтек.

