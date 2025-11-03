Анисимова выиграла 44 из 60 своих матчей в основных сетках турниров WTA в 2025 году

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова одержала 44 победы в 60 матчах в основных сетках турниров WTA в сезоне-2025, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В матче группового раунда Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Анисимова обыграла Мэдисон Киз (США) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Больше побед в первых 60 матчах в основных сетках турниров WTA в 2025 году лишь на счету белоруски Арины Соболенко (50) и польской теннисистки Иги Швёнтек (44).

Анисимова одержала первую победу на Итоговом турнире WTA – 2025. В стартовом матче соревнований она проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 1:6. В заключительном матче группового этапа турнира Аманда сыграет с полькой Игой Швёнтек.