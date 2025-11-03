Мэдисон Киз не стала пожимать руку Аманде Анисимовой после матча на Итоговом турнире WTA

Чемпионка Australian Open — 2025, седьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз не стала пожимать руку своей соотечественнице Аманде Анисимовой (четвёртая в рейтинге) после их матча группового этапа на Итоговом чемпионате WTA — 2025, сославшись на вирус. По этой же причине она не пожала руку судье на вышке. Счёт матча — 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Аманды.

Фото: Скриншот из трансляции

Киз потеряла шансы на выход из группы. Досрочно в полуфинал соревнований с первого места вышла казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Она одержала две победы в группе. Вторая полуфиналистка определится в матче между Амандой Анисимовой и Игой Швёнтек.