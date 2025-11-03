Скидки
Теннис

Мэдисон Киз не стала пожимать руку Аманде Анисимовой после матча на Итоговом турнире WTA

Мэдисон Киз не стала пожимать руку Аманде Анисимовой после матча на Итоговом турнире WTA
Комментарии

Чемпионка Australian Open — 2025, седьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз не стала пожимать руку своей соотечественнице Аманде Анисимовой (четвёртая в рейтинге) после их матча группового этапа на Итоговом чемпионате WTA — 2025, сославшись на вирус. По этой же причине она не пожала руку судье на вышке. Счёт матча — 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Аманды.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 19:15 МСК
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Мэдисон Киз
7
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Киз потеряла шансы на выход из группы. Досрочно в полуфинал соревнований с первого места вышла казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Она одержала две победы в группе. Вторая полуфиналистка определится в матче между Амандой Анисимовой и Игой Швёнтек.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Сетка Итогового чемпионата WTA
