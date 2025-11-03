Анисимова — о победе над Киз: она усложнила жизнь на корте, но мне это понравилось

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, какие изменения в своей игре во втором сете в матче группового раунда Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с соотечественницей Мэдисон Киз помогли ей перевернуть ход встречи (4:6, 6:3, 6:2).

— Что стало главным изменением для тебя? Во втором сете ты явно поймала ритм. Что изменила в своей игре?

— Ну, я не хочу раскрывать все секреты (улыбается), но да, мне пришлось немного подстроиться. Старалась не рисковать так сильно, как в начале. Мэди мощно бьёт по мячу, она показывала просто нереальный теннис. Так что она реально усложнила мне жизнь на корте, однако мне это понравилось, – сказала Анисимова в интервью Tennis Channel.