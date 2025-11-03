Скидки
Теннис

«Мэди так хорошо играла». Анисимова — о матче с Киз на Итоговом чемпионате WTA — 2025

«Мэди так хорошо играла». Анисимова — о матче с Киз на Итоговом чемпионате WTA — 2025
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу над соотечественницей Мэдисон Киз (седьмая в рейтинге) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Счёт — 4:6, 6:3, 6:2.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 19:15 МСК
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Мэдисон Киз
7
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Каждый раз, когда выхожу на корт, кажется, моя соперница играет в безумный теннис. Сегодня Мэди так хорошо играла… Просто рада, что смогла переломить ситуацию и улыбнуться», — сказала Анисимова в интервью на корте.

Аманда сохраняет шансы на выход из группы на Итоговом чемпионате WTA. За выход в полуфинал она поспорит с польской теннисисткой Игой Швёнтек (вторая в рейтинге). Досрочно в 1/2 финала с первого места вышла казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Новости. Теннис

