Рыбакина — первый игрок из Казахстана, вышедший в 1/2 финала Итогового чемпионата WTA

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира Елена Рыбакина стала первым игроком, представляющим Казахстан, которому удалось достичь полуфинала Итогового чемпионата WTA. Она третий раз принимает участие на Итоговом чемпионате. В сезонах 2024 и 2023 годов теннисистка не смогла выйти из группы.

В этом сезоне Рыбакина досрочно вышла в 1/2 финала, одержав две победы в группе Серены Уильямс. Сначала Елена обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:1, а затем представительницу Польши Игу Швёнтек (3:6, 6:1, 6:0).

Второй полуфиналисткой станет победительница матча Анисимова — Швёнтек. Чемпионка Australian Open — 2025 Мэдисон Киз потеряла шансы на выход из группы.