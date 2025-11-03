«Для нас обеих многое стоит на кону». Анисимова — о предстоящей встрече со Швёнтек

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от предстоящего матча группового раунда Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с полькой Игой Швёнтек.

— Похоже, что ты и Ига Швёнтек провели между собой одни из самых больших матчей этого сезона. Кажется, это уже какая-то судьба. С нетерпением ждёшь следующей встречи?

— Да, конечно. Думаю, это будет очень интересный матч. Для нас обеих многое стоит на кону. Так что да, это хорошее испытание, я с нетерпением его жду, – сказала Анисимова в интервью Tennis Channel.

Отметим, именно во встрече Анисимовой и Швёнтек определится вторая участница полуфинала Итогового турнира WTA – 2025 от группы Серены Уильямс. Ранее в следующую стадию соревнований вышла казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая одержала две победы в двух сыгранных матчах.