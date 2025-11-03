Кудерметова и Мертенс одержали первую победу на Итоговом чемпионате WTA — 2025 в паре

Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и представительницы Бельгии Элисе Мертенс в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA обыграли дуэт Эйжи Мухаммад из США и Деми Схурс из Нидерландов со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 1:0 [10:6].
Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. В её рамках Кудерметова и Мертенс три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти заработанных. Мухаммад и Схурс ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух заработанных.
Ранее Кудерметова и Мертенс проиграли Се Шувэй и Елене Остапенко со счётом 6:1, 5:7, 0:1 [5:10]. За выход в полуфинал соревнований Вероника и Элисе поспорят с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.
