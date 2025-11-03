Виталий Сачко стал первым украинцем, выигравшим матч на турнире ATP с 2021 года
222-я ракетка мира украинский теннисист Виталий Сачко стал первым представителем Украины, выигравшим матч на уровне ATP с 2021 года. В первом круге турнира категории ATP-250 в Метце (Франция) он сенсационно обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара (59-й в рейтинге) со счётом 7:6 (12:10), 6:3.
Метц. 1-й круг
03 ноября 2025, понедельник. 18:45 МСК
59
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
222
Виталий Сачко
В. Сачко
Во втором круге турнира в Метце Сачко сыграет с 13-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Бубликом.
Турнир в Метце проходит со 2 по 8 ноября. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Бенжамен Бонзи. В прошлогоднем финале он обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
