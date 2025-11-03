Швёнтек — о матче с Рыбакиной: у меня было меньше шансов на приёме

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек прокомментировала поражение в матче группового раунда Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу Рыбакиной.
|1
|2
|3
|
|1
|0
|
|6
|6
«Честно говоря, не планировала никаких изменений. Если это было так заметно, вероятно, я тоже увижу это, когда пересмотрю матч. Но в целом просто хотела продолжать играть в свой теннис. Действительно, начала допускать немного больше ошибок, потеряла стабильность при отыгрыше быстрых мячей. Но была ли это тактическая перестройка? Скорее нет — старалась продолжать делать то, что делала в первом сете. Возможно, делала это немного хуже. Потом она стала чаще попадать в корт, а я — ошибаться чуть больше. Да, могли быть решения, которые в тот момент оказались неидеальными, но таков спорт: под давлением иногда просто принимаешь неверные решения.
Елена подавала лучше. Но играя с Рыбакиной, нужно в какой-то степени принять, что она всегда может подавать лучше. У неё отличная подача. У меня было меньше шансов на приёме. Мне нужно будет пересмотреть этот матч, чтобы точно понять, что произошло», – приводит слова Швёнтек Sport.pl.
- 4 ноября 2025
-
00:30
-
00:07
-
00:05
-
00:04
- 3 ноября 2025
-
23:54
-
23:46
-
23:42
-
23:32
-
23:27
-
23:21
-
23:15
-
22:51
-
22:40
-
22:24
-
22:21
-
21:59
-
21:35
-
21:31
-
21:24
-
21:12
-
21:01
-
20:18
-
20:16
-
20:06
-
19:53
-
19:41
-
19:29
-
19:26
-
19:22
-
19:12
-
18:55
-
18:42
-
18:34
-
18:16
-
17:49