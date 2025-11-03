Скидки
Швёнтек — о матче с Рыбакиной: у меня было меньше шансов на приёме

Швёнтек — о матче с Рыбакиной: у меня было меньше шансов на приёме
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек прокомментировала поражение в матче группового раунда Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу Рыбакиной.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 17:15 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Честно говоря, не планировала никаких изменений. Если это было так заметно, вероятно, я тоже увижу это, когда пересмотрю матч. Но в целом просто хотела продолжать играть в свой теннис. Действительно, начала допускать немного больше ошибок, потеряла стабильность при отыгрыше быстрых мячей. Но была ли это тактическая перестройка? Скорее нет — старалась продолжать делать то, что делала в первом сете. Возможно, делала это немного хуже. Потом она стала чаще попадать в корт, а я — ошибаться чуть больше. Да, могли быть решения, которые в тот момент оказались неидеальными, но таков спорт: под давлением иногда просто принимаешь неверные решения.

Елена подавала лучше. Но играя с Рыбакиной, нужно в какой-то степени принять, что она всегда может подавать лучше. У неё отличная подача. У меня было меньше шансов на приёме. Мне нужно будет пересмотреть этот матч, чтобы точно понять, что произошло», – приводит слова Швёнтек Sport.pl.

