Швёнтек — о матче с Рыбакиной: у меня было меньше шансов на приёме

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек прокомментировала поражение в матче группового раунда Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу Рыбакиной.

«Честно говоря, не планировала никаких изменений. Если это было так заметно, вероятно, я тоже увижу это, когда пересмотрю матч. Но в целом просто хотела продолжать играть в свой теннис. Действительно, начала допускать немного больше ошибок, потеряла стабильность при отыгрыше быстрых мячей. Но была ли это тактическая перестройка? Скорее нет — старалась продолжать делать то, что делала в первом сете. Возможно, делала это немного хуже. Потом она стала чаще попадать в корт, а я — ошибаться чуть больше. Да, могли быть решения, которые в тот момент оказались неидеальными, но таков спорт: под давлением иногда просто принимаешь неверные решения.

Елена подавала лучше. Но играя с Рыбакиной, нужно в какой-то степени принять, что она всегда может подавать лучше. У неё отличная подача. У меня было меньше шансов на приёме. Мне нужно будет пересмотреть этот матч, чтобы точно понять, что произошло», – приводит слова Швёнтек Sport.pl.