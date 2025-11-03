Тренер Оже-Альяссима — об успехах Феликса: сейчас для него наступает подходящий период

Фредерик Фонтан, тренер восьмой ракетки мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима рассказал, в чём кроется причина успешной игры его подопечного в последние недели сезона.

«Прежде всего сейчас для него наступает подходящий период. Феликс — игрок, который чувствует себя лучше на харде, особенно в помещении: благодаря подаче, форхенду и атакующему стилю. Он умеет хорошо играть и на грунте, но в этом году там ему не везло. На «Ролан Гаррос» и в Монте-Карло приходилось играть в поздние часы, в холодных и тяжёлых условиях — это не шло ему на пользу. Эти поражения слегка сбили его после удачного старта сезона.

Потом ему было трудно снова войти в ритм, хотя уровень игры и физическая форма оставались хорошими — он ведь оставался здоровым весь год. Мы знали, что нужно просто терпеливо ждать. И в итоге всё стало на свои места, начиная с Цинциннати, без серьёзных изменений в его игре», – приводит слова фонтана Eurosport France.