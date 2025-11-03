Результаты матчей Итогового чемпионата WTA — 2025 на 3 ноября
Сегодня, 3 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжился розыгрыш Итогового чемпионата WTA в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.
Теннис. Итоговый чемпионат WTA. Одиночный разряд. Группа Серены Уильямс. Результаты матчей на 3 ноября:
- Ига Швёнтек (Польша) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:3, 1:6, 0:6.
- Аманда Анисимова (США) — Мэдисон Киз (США) — 4:6, 6:3, 6:2.
Теннис. Итоговый чемпионат WTA. Парный разряд. Группа Мартины Навратиловой. Результаты матчей на 3 ноября:
- Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия/Италия) — Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия) — 3:6, 4:6.
- Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова (Бельгия/Россия) — Айша Мухаммад/Деми Схурс (США/Нидерланды) — 6:4, 6:7 (6:8), 1:0 [10:6].
Итоговый чемпионат WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября.
