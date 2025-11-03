Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Результаты матчей Итогового чемпионата WTA — 2025 на 3 ноября

Результаты матчей Итогового чемпионата WTA — 2025 на 3 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжился розыгрыш Итогового чемпионата WTA в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый чемпионат WTA. Одиночный разряд. Группа Серены Уильямс. Результаты матчей на 3 ноября:

  • Ига Швёнтек (Польша) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:3, 1:6, 0:6.
  • Аманда Анисимова (США) — Мэдисон Киз (США) — 4:6, 6:3, 6:2.

Теннис. Итоговый чемпионат WTA. Парный разряд. Группа Мартины Навратиловой. Результаты матчей на 3 ноября:

  • Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия/Италия) — Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия) — 3:6, 4:6.
  • Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова (Бельгия/Россия) — Айша Мухаммад/Деми Схурс (США/Нидерланды) — 6:4, 6:7 (6:8), 1:0 [10:6].

Итоговый чемпионат WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Сетка Итогового чемпионата WTA
Материалы по теме
Кудерметова и Мертенс одержали первую победу на Итоговом чемпионате WTA — 2025 в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android