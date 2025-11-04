Скидки
Теннис

«Заряжаюсь энергией греческого бога». Джокович провёл фотосессию перед турниром в Афинах

«Заряжаюсь энергией греческого бога». Джокович провёл фотосессию перед турниром в Афинах
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович провёл фотосессию возле Афинской академии наук перед стартом турнира категории ATP-250 а Афинах (Греция). Во втором круге соревнований серб сыграет с Алехандро Табило из Чили.

Афины. 2-й круг
04 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Алехандро Табило
89
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

«Заряжаюсь энергией греческого бога», — подписал снимки Джокович.

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Афинская академия наук — это крупнейшее научно-исследовательское учреждение в Греции. Она была основана в 1926 году.

В нынешнем сезоне Джокович дошёл до полуфиналов на всех четырёх турнирах «Большого шлема». Он выиграл грунтовый турнир ATP-250 в Женеве (Швейцария), завоевав свой 100-й титул в профессиональной карьере.

