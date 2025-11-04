«Заряжаюсь энергией греческого бога». Джокович провёл фотосессию перед турниром в Афинах

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович провёл фотосессию возле Афинской академии наук перед стартом турнира категории ATP-250 а Афинах (Греция). Во втором круге соревнований серб сыграет с Алехандро Табило из Чили.

«Заряжаюсь энергией греческого бога», — подписал снимки Джокович.

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Афинская академия наук — это крупнейшее научно-исследовательское учреждение в Греции. Она была основана в 1926 году.

В нынешнем сезоне Джокович дошёл до полуфиналов на всех четырёх турнирах «Большого шлема». Он выиграл грунтовый турнир ATP-250 в Женеве (Швейцария), завоевав свой 100-й титул в профессиональной карьере.