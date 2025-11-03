Скидки
Джокович рассказал, почему решил вместе с семьёй переехать жить в Грецию

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему принял решение переехать вместе с семьёй в Грецию.

«Если честно, это не было чем-то заранее спланированным. На самом деле, за последние два года произошло многое — в нашей жизни как личной, так и профессиональной, изменились некоторые решения. Но всё нормально — такова жизнь. У нас двое маленьких детей, мы стараемся адаптироваться, искать для них наилучшую среду. Это наш приоритет, чтобы дети росли в максимально благоприятных условиях для их психологического, физического и эмоционального здоровья. Чтобы мы находились в месте, где чувствуем, что у нас больше времени быть семьёй, проводить время вместе», – приводит слова Джоковича SDNA.

