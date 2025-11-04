Турнир ATP–250 в Афинах: результаты игрового дня 3 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В понедельник, 3 ноября, состоялся второй игровой день турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-250 в Афинах (Греция). 1-й круг. Результаты 3 ноября:

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 6:4, 6:2;

Элиот Спиццирри (США, Q) — Ласло Джере (Сербия) — 1:6, 7:6 (8:6), 6:2;

Миомир Кецманович (Сербия) — Камиль Майхшак (Польша) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4);

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LD) — 2:6, 7:6 (7:5), 7:5;

Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) — Александр Мюллер (Франция, 5) — 3:6, 6:2, 6:7 (6:8);

Райлли Опелка (США) — Вит Коприва (Чехия, LL) — 4:6, 3:6.

Турнир в Афинах проходит со 2 по 8 ноября. В рамках календаря АТР соревнования проводятся впервые. Призовой фонд турнира составляет €767 тыс.