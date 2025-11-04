Скидки
Джокович — о жизни в Греции: впечатления очень положительные

Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился ощущениями от проживания в Греции. В сентябре стало известно, что теннисист вместе с семьёй решил переехать в Афины.

«Последние два месяца мы пробуем жизнь здесь, в Греции, и впечатления очень положительные. Мы чувствуем себя здесь желанными гостями — люди доброжелательные, щедрые и приветливые. В то же время мы как семья ощущаем, что у нас появилось больше времени на то, чтобы делать вещи, которые нас сближают», – приводит слова Джоковича SDNA.

Джокович принимает участие в розыгрыше турнира АТР-250 в Афинах. В матче второго круга он сыграет с чилийцем Алехандро Табило.

Комментарии
