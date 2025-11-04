Скидки
Главная Теннис Новости

Турнир ATP–250 в Метце: результаты игрового дня 3 ноября

В понедельник, 3 ноября, продолжился розыгрыш турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-250 в Метце (Франция). 1-й круг. Результаты матчей 3 ноября:

  • Артур Казо (Франция) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:3, 7:6 (7:4);
  • Юго Гастон (Франция, WC) — Теренс Атман (Франция) — 6:4, 6:1;
  • Лёнер Тьен (США) — Юго Бланше (Франция, WC) — 6:3, 6:3;
  • Лоренцо Сонего (Италия) — Ян Хоински (Великобритания, Q) — 4:6, 6:4, 6:4;
  • Александр Ковачевич (США) — Клеман Табюр (Франция, Q) — 3:6, 2:6;
  • Виталий Сачко (Украина, LL) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 7:6 (12:10), 6:3;
  • Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — Валентен Руае (Франция) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3;
  • Кентен Алис (Франция) — Маттео Берреттини (Италия) — 2:6, 4:6.

Турнир в Метце проходит со 2 по 8 ноября. Действующем победителем турнира является французский теннисист Бенжамен Бонзи.

Сетка турнира в Метце
Календарь турнира в Метце
