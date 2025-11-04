Соболенко: бриллианты — лучшие друзья девушек, а на трофее за итоговое место №1 их много

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях опубликовала фото с трофеем, который она получила за окончание сезона-2025 в статусе первой ракетки мира.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«Бриллианты — лучшие друзья девушек, а на трофее за итоговое место №1 в мире их очень много, так что...» — подписала снимки Соболенко.

Соболенко завершит 2025 год на первой позиции, даже если проиграет все матчи группового этапа на Итоговом чемпионате WTA — 2025. Второе место по итогам сезона останется за шестикратной чемпионкой мэйджоров Игой Швёнтек из Польши.

В текущем сезоне Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия).