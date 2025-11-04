Тренер Оже-Альяссима рассказал, за счёт чего Синнер доминирует в туре

Фредерик Фонтан, тренер восьмой ракетки мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима, поделился мнением, за счёт чего итальянец Янник Синнер является одним из двух доминирующих игроков в туре.

«Он добился потрясающей стабильности в трёх ключевых элементах — подаче, форхенде и бэкхенде. Это настоящий метроном: повторяет одни и те же схемы, те же направления — кросс или по линии с минимальными отклонениями. В этом он отличается от Карлоса Алькараса, который строит игру на неожиданности и смене темпа. Но Синнер делает всё на более высокой скорости, постоянно и с удивительной экономией энергии.

Ключом стало физическое развитие. У него всегда были отличная техника и тайминг — он способен ускорять мяч без усилий, как Джокович, но быстрее. Он также очень силён ментально, отличается эмоциональной устойчивостью. Однако в начале карьеры он часто травмировался и не мог дотянуть концовку тяжёлых матчей. Теперь он значительно прибавил в этом компоненте.

Сейчас Синнер и Алькарас стоят немного выше остальных, с запасом прочности. Но Феликс — один из тех, кто способен бросить им вызов. Мы работаем очень усердно, чтобы это стало реальностью», – приводит слова Фонтана Eurosport France.