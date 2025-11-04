Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Расписание матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 4 ноября

Расписание матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 4 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжится розыгрыш Итогового турнира WTA. Матчи пройдут в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Группа Штеффи Граф. Расписание матчей на 4 ноября (время московское):

  • 17:00. Кори Гауфф (США) — Жасмин Паолини (Италия).
  • 18:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Джессика Пегула (США).

Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Группа Лизель Хубер. Расписание матчей на 4 ноября (время московское):

  • 15:00. Тэйлор Таунсенд (США)/Катержина Синякова (Чехия) — Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
  • 20:00. Мирра Андреева/Диана Шнайдер (обе — Россия) — Тимя Бабош (Бразилия)/Луиза Стефани (Бразилия).
Материалы по теме
МиДи рвутся в плей-офф Итогового! А Соболенко и Пегула разыграют 1-е место в группе. LIVE!
Live
МиДи рвутся в плей-офф Итогового! А Соболенко и Пегула разыграют 1-е место в группе. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android