Расписание матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 4 ноября

Сегодня, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжится розыгрыш Итогового турнира WTA. Матчи пройдут в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Группа Штеффи Граф. Расписание матчей на 4 ноября (время московское):

17:00. Кори Гауфф (США) — Жасмин Паолини (Италия).

18:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Джессика Пегула (США).

Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Группа Лизель Хубер. Расписание матчей на 4 ноября (время московское):