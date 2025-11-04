Расписание матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 4 ноября
Сегодня, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжится розыгрыш Итогового турнира WTA. Матчи пройдут в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.
Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Группа Штеффи Граф. Расписание матчей на 4 ноября (время московское):
- 17:00. Кори Гауфф (США) — Жасмин Паолини (Италия).
- 18:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Джессика Пегула (США).
Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Группа Лизель Хубер. Расписание матчей на 4 ноября (время московское):
- 15:00. Тэйлор Таунсенд (США)/Катержина Синякова (Чехия) — Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
- 20:00. Мирра Андреева/Диана Шнайдер (обе — Россия) — Тимя Бабош (Бразилия)/Луиза Стефани (Бразилия).
