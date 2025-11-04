Скидки
Александра Эала стала первой представительницей Филиппин в топ-50 рейтинга WTA

Комментарии

Филиппинская теннисистка Александра Эала стала первой представительницей своей страны в топ-20 рейтинга WTA. Она поднялась с 51-й на 50-ю строчку после выхода во второй круг на турнире WTA-250 в Гонконге, где проиграла будущей чемпионке канадке Виктории Мбоко.

В нынешнем сезоне 20-летняя Эала заявила о себе после сенсационного выхода в полуфинал на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Она играла в одном финале на турнире WTA-250 в Истбурне (Великобритания), где в драматичном матче уступила австралийке Майе Джойнт — 4:6, 6:1, 6:7 (10:12).

Весной 2025 года Эала также стала первой филиппинкой в топ-100 рейтинга WTA.

