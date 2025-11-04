Кори Гауфф — Жасмин Паолини: где смотреть, во сколько матч Итогового чемпионата WTA

Сегодня, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025 в группе Штеффи Граф, в котором сыграют двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из США Кори Гауфф и представительница Италии Жасмин Паолини, занимающая восьмую строчку рейтинга.

Встреча начнётся не ранее 17:00 мск. Официальный показ Итогового турнира WTA – 2025 в России не предусмотрен. За ходом матча можно следить в LIVE «Чемпионата». Счёт личных встреч равный — 3-3, последний очный матч выиграла Гауфф в полуфинале «тысячника» в Ухане в октябре (6:4, 6:3).

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.