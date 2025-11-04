Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко и Ник Кирьос проведут «Битву полов» в декабре

Арина Соболенко и Ник Кирьос проведут «Битву полов» в декабре
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко и финалист Уимблдона австралийский теннисист Ник Кирьос проведут очный выставочный матч в декабре 2025 года.

Фото: coca-cola-arena.com

«Битва полов» состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ), об этом теннисисты сообщили в социальных сетях. Правила матча не уточняются, однако ранее Кирьос рассказывал, что размер корта для него будет меньше, чем для Соболенко.

В текущем сезоне Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Кирьос не играет практически два года из-за травм.

Материалы по теме
«Бро, она не выиграет у меня». Кирьос — о предстоящем выставочном матче с Соболенко
Материалы по теме
МиДи рвутся в плей-офф Итогового! А Соболенко и Пегула разыграют 1-е место в группе. LIVE!
Live
МиДи рвутся в плей-офф Итогового! А Соболенко и Пегула разыграют 1-е место в группе. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android