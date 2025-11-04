Скидки
Арина Соболенко показала фотографии с Амандой Анисимовой с Итогового турнира WTA

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на личной странице в соцсетях совместные фотографии с двукратной финалисткой мэйджоров, четвёртой ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой.

Теннисистки проводили время вместе во время фотосессии в преддверии Итогового чемпионата WTA — 2025.

Фото: Из личного архива Соболенко

В текущем сезоне Арина Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Аманда Анисимова выиграла два «тысячника» — в Дохе (Катар) и Пекине (Китай).

