Арина Соболенко — Джессика Пегула: где смотреть, во сколько матч Итогового чемпионата WTA

Сегодня, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025 в группе Штеффи Граф, в котором сыграют четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и представительница США Джессика Пегула, занимающая пятую строчку рейтинга.
|1
|2
|3
|
|
Встреча начнётся не ранее 17:00 мск. Официальный показ Итогового турнира WTA – 2025 в России не предусмотрен. За ходом матча можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата». Счёт личных встреч — 8-3 в пользу Соболенко, последний очный матч выиграла Пегула в полуфинале «тысячника» в Ухане в октябре (2:6, 6:4, 7:6).
Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.
- 4 ноября 2025
-
12:30
-
12:19
-
12:00
-
11:35
-
11:18
-
11:00
-
10:48
-
10:20
-
09:30
-
09:30
-
00:52
-
00:47
-
00:30
-
00:07
-
00:05
-
00:04
- 3 ноября 2025
-
23:54
-
23:46
-
23:42
-
23:32
-
23:27
-
23:21
-
23:15
-
22:51
-
22:40
-
22:24
-
22:21
-
21:59
-
21:35
-
21:31
-
21:24
-
21:12
-
21:01
-
20:18
-
20:16