Арина Соболенко — Джессика Пегула: где смотреть, во сколько матч Итогового чемпионата WTA

Сегодня, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025 в группе Штеффи Граф, в котором сыграют четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и представительница США Джессика Пегула, занимающая пятую строчку рейтинга.

Встреча начнётся не ранее 17:00 мск. Официальный показ Итогового турнира WTA – 2025 в России не предусмотрен. За ходом матча можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата». Счёт личных встреч — 8-3 в пользу Соболенко, последний очный матч выиграла Пегула в полуфинале «тысячника» в Ухане в октябре (2:6, 6:4, 7:6).

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.