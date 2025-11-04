Скидки
Арина Соболенко — Джессика Пегула: где смотреть, во сколько матч Итогового чемпионата WTA

Арина Соболенко — Джессика Пегула: где смотреть, во сколько матч Итогового чемпионата WTA
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025 в группе Штеффи Граф, в котором сыграют четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и представительница США Джессика Пегула, занимающая пятую строчку рейтинга.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 18:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Встреча начнётся не ранее 17:00 мск. Официальный показ Итогового турнира WTA – 2025 в России не предусмотрен. За ходом матча можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата». Счёт личных встреч — 8-3 в пользу Соболенко, последний очный матч выиграла Пегула в полуфинале «тысячника» в Ухане в октябре (2:6, 6:4, 7:6).

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.

Календарь Итогового турнира WTA -2025
Таблица Итогового турнира WTA - 2025
