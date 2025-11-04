Кори Гауфф — Жасмин Паолини: история противостояния перед матчем Итогового чемпионата WTA
Сегодня, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025 в группе Штеффи Граф, в котором сыграют двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из США Кори Гауфф и представительница Италии Жасмин Паолини, занимающая восьмую строчку рейтинга.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
Счёт личных встреч равный — 3-3, последний очный матч выиграла Гауфф в полуфинале «тысячника» в Ухане в октябре (6:4, 6:3). «Чемпионат» предлагает ознакомиться подробнее с историей противостояния теннисисток:
Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.
