Соболенко — Пегула: история противостояния перед матчем Итогового чемпионата WTA

Сегодня, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025 в группе Штеффи Граф, в котором сыграют четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и представительница США Джессика Пегула, занимающая пятую строчку рейтинга.

Счёт личных встреч — 8-3 в пользу Соболенко (5-3 на харде). На харде Арина выигрывала у Джессики на групповом этапе Итогового чемпионата — 2022, в финале Цинциннати-2024 и в финале US Open — 2024, в финале Майами-2025 и в полуфинале US Open этого же года. Пегула была сильнее в третьем круге проводившегося на кортах US Open Цинциннати-2020, в группе Итогового турнира — 2023 и в полуфинале Уханя-2025.