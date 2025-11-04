Соболенко — Пегула: история противостояния перед матчем Итогового чемпионата WTA
Сегодня, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025 в группе Штеффи Граф, в котором сыграют четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и представительница США Джессика Пегула, занимающая пятую строчку рейтинга.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 18:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
Счёт личных встреч — 8-3 в пользу Соболенко (5-3 на харде). На харде Арина выигрывала у Джессики на групповом этапе Итогового чемпионата — 2022, в финале Цинциннати-2024 и в финале US Open — 2024, в финале Майами-2025 и в полуфинале US Open этого же года. Пегула была сильнее в третьем круге проводившегося на кортах US Open Цинциннати-2020, в группе Итогового турнира — 2023 и в полуфинале Уханя-2025.
