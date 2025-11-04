Скидки
Феррер объяснил отсутствие Давидович-Фокины на Кубке Дэвиса

Капитан сборной Испании на Кубке Дэвиса Давид Феррер объяснил, почему 14-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина не примет участия в турнире.

Ранее теннисист открыто высказал своё недовольство тем, что Феррер не включил его в заявку участников турнира от испанской сборной.

«Алехандро — это мощнейший игрок, у которого проходит крутой год. Я всегда хотел, чтобы он играл, я заявлял его на игру со Швейцарией, но он сказал мне, что у него были ментальные и физические проблемы. Также я заявлял его на матч с Данией — он сказал о тех же проблемах.

Гранольерс не смог с нами быть, Алькарас отдыхал — у меня было четыре игрока, один травмированный, но игравший. Мы прошли отбор, и я знал, что у Давидовича плотный график, позвонил ему и сказал, что хочу рассчитывать на этих четырёх игроков и на него в качестве пятого, но он сказал мне, что, если не попадёт в список первых, рассчитывать на него не стоит. Он исключил себя для Болоньи.

После первой квалификации всё немного успокоилось. Что мне делать с этим? У него свой календарь, он принимает свои решения. Педро [Мартинес] и Хауме [Мунар] заслуживали быть в списке, потому что благодаря им мы оказались здесь. Я стараюсь быть последовательным.

Я хочу поговорить с Алехандро по окончании турнира в Болонье. Если он действительно хочет и настроен решительно — без проблем», — приводит слова Феррера COPE.

