«Это будет жёсткая неделя». Музетти — перед турниром в Афинах

Итальянский теннисист, девятая ракетка мира Лоренцо Музетти рассказал о настрое на турнир категории ATP-250 в Афинах.

Музетти является главным претендентом на попадание в список последних участников Итогового турнира ATP, который пройдёт в Турине. Для этого Музетти необходимо выиграть турнир в Афинах.

«Это был потрясающий сезон. Если я посмотрю на все достижения и цели этого года… Это самый выдающийся сезон в карьере. И, конечно, есть ещё одна цель, о которой я думаю. После этой недели посмотрим, что будет, но я тут в том числе для того, чтобы занять это место.

Это непросто. Пытаюсь особо не думать над расчётами, но знаю, что я должен выиграть турнир, чтобы отобраться в Турин. Цель особо не меняется: выиграть турнир.

Это будет жёсткая неделя. Тут множество игроков, хорошо играющих на таком покрытии. Буду стараться играть матч и в то же время думать о нём так, будто это какой-то очередной турнир. Также это будет игрой нервов и физики. В Париже я выступил не совсем хорошо, у меня было несколько дней на отдых, перезагрузку батареи, надеюсь, здесь будет получше.

Утром я поиграл на арене, попробовал её. Она классная, очень большая для турнира категории ATP-250. Надеюсь, она будет заполнена. Это милый город с множеством исторических мест, которые я бы по возможности хотел посетить», — приводит слова Музетти официальный сайт ATP.