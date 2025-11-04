Скидки
Главная Теннис Новости

«Нужно посмотреть». Ига Швёнтек высказалась о своей игре в матче с Рыбакиной на Итоговом

«Нужно посмотреть». Ига Швёнтек высказалась о своей игре в матче с Рыбакиной на Итоговом
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек оценила свою игру в матче группового раунда Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с шестой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу Рыбакиной.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 17:15 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Мне нужно будет посмотреть [матч] и проанализировать, но, по-моему, я была недостаточно надёжна, чтобы исполнять быстрые удары, а она была агрессивнее и сильнее в завершении розыгрышей. Но мне нужно будет посмотреть, чтобы как следует всё осознать», — приводит слова Швёнтек We love tennis.

Комментарии
