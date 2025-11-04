«Нужно посмотреть». Ига Швёнтек высказалась о своей игре в матче с Рыбакиной на Итоговом
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек оценила свою игру в матче группового раунда Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с шестой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу Рыбакиной.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 17:15 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|0
|
|6
|6
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Мне нужно будет посмотреть [матч] и проанализировать, но, по-моему, я была недостаточно надёжна, чтобы исполнять быстрые удары, а она была агрессивнее и сильнее в завершении розыгрышей. Но мне нужно будет посмотреть, чтобы как следует всё осознать», — приводит слова Швёнтек We love tennis.
