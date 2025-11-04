Муратоглу — о Бублике и Муте: трэш-ток в теннисе? Такие моменты привносят свежести

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о конфликте между казахстанским теннисистом Александром Бубликом и французом Корентеном Муте.

«Трэш-ток в теннисе? Почему бы и нет. Это может быть весело. Мы все видели матч Александра Бублика и Корентена Муте в Париже, напряжение ощущалось задолго до первого удара. В спорте, который часто бывает таким консервативным и вежливым, я думаю, такие моменты привносят немного свежести.

Эти двое друг друга недолюбливают. Они оба высказались, и оба показали себя. В теннисе редко можно увидеть, как игроки демонстрируют столько неподдельных эмоций, при этом играя хорошо», — приводит слова Муратоглу We love tennis.