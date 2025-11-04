«Каждый проживает по-своему». Чанг — о возможности Алькараса и Синнера вдохновлять

Победитель «Ролан Гаррос» (1989) и бывшая вторая ракетка мира американский теннисист Майкл Чанг рассказал, что, по его мнению, у Янника Синнера и Карлоса Алькараса (первая и вторая ракетки мира) есть всё возможное, чтобы вдохновлять болельщиков своими поступками на корте и за его пределами.

Сейчас Чанг работает тренером 38-й ракетки мира Лёнера Тьена.

— Считаете ли вы, что такие чемпионы, как Синнер и Алькарас, обязаны вдохновлять тех, кто за ними наблюдает?

— Каждый проживает это по-своему. Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович на протяжении своей карьеры не только побеждали, но и оставляли след в жизни тех, с кем шли рука об руку. У Янника и Карлоса есть всё, чтобы последовать их примеру и сделать нечто великое для спорта и своих болельщиков. В прошлом некоторые игроки думали только о корте, и о многих из них уже не говорят, — приводит слова Чанга Corriere dello Sport.