Арина Соболенко рассказала о дружбе с Паулой Бадосой

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своей дружбе с 25-м номером рейтинга испанкой Паулой Бадосой.

«Мне очень нравится проводить время с Паулой. Мы провели там несколько дней, весело провели время… Мне просто нравится находиться в Дубае. Там вкусная еда, вечерами я провожу время с друзьями, и, конечно, днём я усердно занимаюсь работой. Но потом мне удаётся провести немного времени с друзьями», — приводит слова Соболенко Tennis World USA.

Сегодня, 4 ноября, Соболенко проведёт свой второй матч группового этапа на Итоговом турнире WTA — 2025 c американкой Джессикой Пегулой.