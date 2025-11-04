«Для меня очевидно». Вавринка выбрал величайшего между Джоковичем, Федерером и Надалем

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка назвал 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича величайшим игроком в истории.

«Новак выиграл всё, больше, чем кто-либо другой. Он выиграл всё, он прогрессирует с каждым годом, на каждом турнире. Для меня это очевидно.

В конце концов, думаю, мне повезло играть в одну эпоху с ним, с Роджером, с Рафой, с Энди. Они были лучшими игроками мира много лет. Это всегда было большим испытанием, но как болельщику мне было здорово видеть, как они соревнуются, борются, видеть, как Новак, который был моложе, эволюционирует, чтобы соревноваться с ними.

В этом и есть прелесть спорта, прелесть тенниса: у каждого игрока есть возможность совершенствоваться, побеждать любого. Новак сделал это больше, чем кто-либо другой», — приводит слова Вавринки We love tennis.