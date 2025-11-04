Скидки
«Молодые, бесстрашные и полные огня». WTA опубликовала пост про Андрееву и Шнайдер

«Молодые, бесстрашные и полные огня». WTA опубликовала пост про Андрееву и Шнайдер
Комментарии

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовала пост, посвящённый выступлению российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде в сезоне-2025.

«Молодые, бесстрашные и полные огня. Эти восходящие звёзды продемонстрировали смелые удары и «химию», которая привлекает внимание. Они подходят к финалу сезона, полные энергии и амбиций, чтобы поразить всех. Шнайдер и Андреева. Следующее поколение сияет ярко», — написали в социальных сетях в WTA.

Фото: WTA

Сегодня, 4 ноября, Андреева и Шнайдер проведут свой второй матч на групповом этапе Итогового турнира WTA — 2025 с дуэтом Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия).

