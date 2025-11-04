Соболенко — Пегула: онлайн-трансляция матча на Итоговом чемпионате WTA — после 18:30
Сегодня, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025 в группе Штеффи Граф, в котором сыграют четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и представительница США Джессика Пегула, занимающая пятую строчку рейтинга.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 18:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Джессика Пегула, начало которого запланировано на не ранее 18:30 мск.
Счёт личных встреч — 8-3 в пользу Соболенко. Последний очный матч выиграла Пегула в полуфинале «тысячника» в Ухане в октябре (2:6, 6:4, 7:6).
Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.
