Мария Шарапова представила именную коллекцию премиальной мебели

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова показала результаты своего сотрудничества с премиальной мебельной компанией Rove Concepts. На личной странице в соцсетях Шарапова опубликовала журнал с именной коллекцией предметов мебели.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м она родила сына Тео.

